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Odbojkarsko EP

Slovenija v polfinalu EP

Slovenski odbojkarji so premagali Belgijo s 3:1 in si zagotovili četrti zaporedni polfinale

Urška Petaros |
Turin |
23. sep. 2026 | 18:21
    Slovenija v polfinalu EP
    Slovenci po osvojeni točki (CEV)
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Slovenski odbojkarji so na evropskem prvenstvu v Turinu s 1:3 (22:25, 22:25, 25:20, 13:25) prepričljivo premagali Belgijo in se tako vnovič uvrstili v polfinale evropskega prvenstva.

V prvih dveh nizih je bila tekma skoraj do konca izenačena, nakar so vsakič v končnici prevladali Slovenci. V tretjem so si Belgijci priigrali nekaj točk prednosti, tako da so jih Slovenci ves čas lovili, a so niz vseeno do konca pripeljali nasprotniki. Četrti niz pa so Slovenci vodili od prve do zadnje tičke in ga zelo prepričljivo osvojili.

Slovenci se bodo v petek v polfinalu pomerili s Poljaki. Tako se bo ponovil polfinale izpred treh let, ko je slavila Poljska. Slovenija je takrat osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu. Nocoj bosta četrtfinalno tekmo odigrali še Italija in Finska.

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