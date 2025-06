Jutri dopoldne bo jasno do rahlo oblačno. Popoldne bo v hribih nekaj več spremenljive oblačnosti z možnimi plohami in nevihtami. Zvečer se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale tudi na obali in v nižini. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Na obali in v nižini bo vroče in soparno.

Jutri bo pretežno jasno in zelo vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.