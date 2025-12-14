Nedelja, 14. decembra 2025

Nad srednjo Evropo, Alpami in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkem vetru se nad nami v višinah zadržuje suh in dokaj topel zrak, pri tleh pa vztraja hladnejši in vlažen zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme. Prisotni bodo temperaturni obrati. V nižini bodo možne meglice ali megla.

Po nižinah v notranjosti se bo nadaljevalo megleno ali oblačno vreme, na Primorskem ter v višjih legah pa bo pretežno jasno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.