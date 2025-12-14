Z vlakom zdaj hitreje iz Trsta na Dunaj

Preden bi zasijali prvi sončni žarki ali bi se vsaj pokazalo nekaj svetlobe v decembrski megli, je danes zjutraj s sedmega perona dunajske glavne postaje krenil novi Railjet Express 137, poimenovan Miramare. Z mednarodnim datumom uvedbe novih železniških urnikov je Avstrija korenito spremenila svojo železniško ponudbo, česar se lahko veselijo tudi njene sosede. Kot daje slutiti ime Miramare, je vlak namreč nova direktna in sorazmerno hitra povezava med Dunajem in Trstom preko Gradca, Celovca in Vidma.

Vlak Miramare je v Trst prispel ob približno 13.30, po šestih urah in pol vožnje. To je skoraj tri ure manj, kot je za vožnjo med Trstom in Dunajem preko Ljubljane potreboval vlak, ki ga novi Railjet od današnjega dne nadomešča. Časovni prihranek in posledično nove povezave omogoča ravno odprta Goliška proga (Koralmbahn), ki jo je Avstrija gradila tri desetletja, in ki povezuje Celovec z Gradcem. Velik del nove železnice je speljan po predorih, najpomembnejši je Goliški predor, ki je s svojimi 33 kilometri dolžine obenem šesti najdaljši železniški predor na svetu.

Največ potnikov je Miramare prevažal prav na novem odseku med Gradcem in Celovcem, vožnja med tema mestoma traja po novem 41 minut. Z vlakom je doslej trajala skoraj tri ure, po avtocesti potrebujemo med mestoma, odvisno od prometa, približno dve uri. Mnogi Štajerci so se na prvi dan obratovanja proge odločili za izlet na Koroško, zanimanje za “projekt stoletja”, kot so progo prekrstili v Avstriji, je zelo veliko. V petek se je pod Golico peljal tudi avstrijski zvezni predsednik Alexander van der Bellen, ki se je v izjavi pošalil, da je vožnja bila skorajda prehitra.

V Trstu so na glavnem kolodvoru vlak sprejele lokalne in deželne oblasti, o tržaškem pozdravu vlaku in 230 kilometrov na uro hitrem potovanju pod 1200 metri gore bomo obširno poročali v torkovem Primorskem dnevniku.