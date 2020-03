Četrtek, 26. marca 2020

Oblačno bo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, ob morju močna burja. Na tržaškem območju bodo sunki lahko presegali hitrost 100 km na uro. Možne bodo tudi rahle padavine, ki bodo verjetnejše v hribih in na Kraški planoti. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 400 m.

Danes bo oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, burja se bo nekoliko okrepila. Drugod bo sprva rahlo snežilo, popoldne pa bo po nižinah občasno rahlo deževalo. Še bo vetrovno.

Jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER