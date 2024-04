»Fašizem se je v zadnjem času odtrgal z verige kot stekel pes«

V noči oskrunjen spomenik padlim v NOB iz Škednja, od Sv. Ane in Kolonkovca na Istrski ulici je ob 25. aprilu bil povod za še bolj občuten poklon padlim. Dobro obiskano slovesnost, kljub slabemu vremenu, je uvedla Majda Kodrič iz Odbora za spomenik, ki je izrazila svoje misli pred nerodno zapisanimi italijanskimi besedami »25 aprile lutto nazionale« (25. april državni dan žalovanja). »Takim nočnim mazačem moramo odgovoriti s čim širšo državljansko vzgojo, da jim dokažemo, da je 25. april spodbuda k narodnemu in državnemu preporodu,« je dejala, »tudi ta spomenik še zdaleč ni izpolnil svoje vloge, zato je treba še naprej in čim več širiti poslanstvo, ki ga predstavlja.« Kodričeva je pozdravila častno stražo skavtov in tabornikov, ki je po dolgih letih ponovno bdela nad spomenikom. Omenila je dobro obiskan tečaj slovenščine v Škednju.

Kdor je to storil, ni vreden komentarja, je dejal predsednik odbora za spomenik Iztok Furlanič, »čeprav marsikdo ni zelo oddaljen od pristopa, ki ga imajo avtorji napisa.« V svojem posegu je nato v celoti prebral monolog pisatelja Antonia Scuratija, pred kratkim cenzuriranega na tretjem kanalu državne mreže RAI, v katerem razmišlja o umoru Giacoma Matteottija in o krivdah fašizma. Ta se je v zadnjem času odtrgal z verige kot stekel pes, je v svojem govoru povedal častni gost svečanosti Marij Čuk, »in čedalje bolj predrzno in javno steguje desnico v rimski pozdrav in to oblasti dovoljujejo, češ da ne gre za apologijo groznega režima in da vsak lahko izraža svoje opredelitve.«

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku,