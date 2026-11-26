Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek severne Italije bliža našim krajem. Pred njo k nam od jugozahoda v višinah doteka nekoliko toplejši in vlažen zrak.

Danes bo oblačno. Dopoldne se bodo v Alpah pojavljale znatne padavine, meja sneženja se bo na Trbiškem spustila do nižin, drugod pa do nadmorske višine 700 do 1000 m. V nižinah in ob obali bodo padavine zmerne do obilne. Popoldne se bo vreme izboljšalo. Ponoči bo na Tržaškem pihala okrepljena burja.

Danes bo oblačno. Čez dan bodo padavine oslabele in ponekod tudi ponehale. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi snežne. Na Primorskem bo še pihala burja, na vzhodu pa veter severnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.