Moker, a kljub vsemu množično obiskan, predvsem pa uporen. Tak je bil današnji protest, ki ga je ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami v Trstu organiziral feministični kolektiv Non una di meno (NUDM).Približno petsto protestnic in protestnikov je s Trga Hortis krenilo na pot s precejšnjo zamudo. Odpovedal je namreč generator, ki bi moral napajati zvočnike na kombiju, zaradi česar je bil shod nekoliko bolj »tih«. Organizatorji so si pomagali le z megafoni, na samem začetku shoda so na primer glasno prebirali imena žrtev femicida. Pred protestom so se ženskam, na pobudo zadruge Anffas, poklonili tudi v pasaži Tergesteo, s performansom, na katerem so nastopili godba Arcobaleno, tolkalna skupina Berimbau in pevci. Pesem Le ragazze so peli tudi v znakovnem jeziku.

Kot so opozorile članice Non una di meno, je po podatkih italijanskega notranjega ministrstva nasilne smrti do konca septembra letos umrlo 67 žensk. V 62 primerih je žrtev umoril nekdanji ali trenutni partner, a le 15 moških tožilstvo preiskuje zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja femicida, ki ga je italijanska vlada uvedla pred natanko letom dni. Po podatkih observatorija NUDM je bilo žrtev femicida še več, 76, v veliki večini primerov je morilec žensko ubil za domačimi stenami.

Kot so opozorile feministke, bi se bilo treba proti patriarhalnemu nasilju boriti, preden pride do femicida ter preventivno ukrepati s spolno vzgojo v šolah. Pri tem bi morali posebno pozornost namenjati zdravemu dojemanju čustev in sprejemanju načela, da »samo da pomeni da«.

Pobudniki shoda so še opozorili, da je 25. november dan, ko se večji del javnosti z molkom pokloni žrtvam patriarhalnega nasilja. V resnici pa bi morali vsi v en glas jezno in odločno zahtevati financiranje varnih hiš in centrov za pomoč ženskam, ki so žrtve nasilja, ter družinskih svetovalnic, v katerih bi bile pravice žensk povsem zagotovljene, ne glede na število ugovornikov vesti.

Protesta se je udeležilo tudi veliko moških, predvsem mladih fantov, ki se zavedajo, da nasilni patriarhalni vzorci in toksična moškost škodujeta tudi njim. Kot so povedali, bi se morali moški prvi odzvati, ko pride do nasilja, tudi če se slednje pojavi »le« v obliki seksistične smešnice.