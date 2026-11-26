Rovereto– Jadran Motomarine 74:82 (20:20, 32:42, 59:61)

Jadran: Stjepanović 9 (2:2, 2:4, 1:6), Batich 6 (4:4, 1:1, 0:1), Pieri 8 (2:2, 3:5, -), Demarchi 13 (5:6,1:1, 2:5), Mandić 21 (7:7, 4:9, 2:4), Sabadin 0 (-, -, -), Persi 0 (-, -, -), E. Gobbato 22 (3:6, 8:11, 1:4), Milisavljević 3 (-, -, 1:1). Trener: Jogan.

Rovereto Jadranove zmage so v letošnji sezoni stalnica. Na vnaprej odigrani tekmi 10. kroga meddeželne B-lige je združena ekipa na gostovanju v Roveretu slavila že deveto zaporedno zmago. Končni izid dvoboja je bil 74:82 v korist gostov.

Trener Matija Jogan je lahko po dveh tekmah odsotnosti spet računal na Igorja Stjepanovića, odsoten pa je bil Gianmarco Gobbato. Medtedenski dvoboj proti mladincem A-ligaša Aquila Trento je bil za Jadranovo ekipo kar zahteven, saj je bila tekma živa do konca. Po popolnoma izenačeni prvi četrtini, ki se je končala z 20:20 in v kateri sta po 9 točk dosegla najbolj razigrana strelca Federico Cattapan za Rovereto in Enrico Gobbato za Jadran, so gostje v drugi četrtini poostrili predvsem ritem v obrambi in na glavni odmor odšli z 10 točkami naskoka (32:42). V tem delu je kraljeval predvsem Jadranov center Aco Mandić, ki je na koncu v statistike spet vpisal dvojnega dvojčka (21 točk in 12 skokov).

V tretji četrtini so domačini z natančnimi meti z razdalje kmalu izničili zaostanek in se pred zadnjo četrtino približali le še na dve točki razlike (59:61). O zmagovalcu je tako odločalo zadnjih deset minut igre, v katerih so Jadranovi košarkarji spet vzeli vajeti igre v svoje roke in unovčili predvsem večje izkušnje v primerjavi z mladimi domačini.