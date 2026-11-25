Dežela Furlanija - Julijska krajina v proračunu za leto 2027 predvideva dodaten milijon evrov za razširitev multimedijskih instalacij v digitalni galeriji v Bombijevem predoru v Gorici. Prvi odbor deželnega sveta je proračunske določbe o premoženju podprl z večino. Opozicija se je vzdržala, proti je glasoval samo Furio Honsell.

»Bombijev predor je zgodba o uspehu, ki povezuje inovacije, umetnost in privlačnost območja,« je dejal deželni odbornik Sebastiano Callari. Dodal je, da Dežela preučuje možnost, da bi predor prevzela od goriške občine in ga sama upravljala.

Diego Moretti (Demokratska stranka) je opozoril na dosedanje stroške prenove in postavitve ter na 250.000 evrov, ki jih je Dežela že namenila za letno vzdrževanje. Njegova strankarska kolegica Laura Fasiolo podpira nadaljevanje projekta GO! 2025, če bo predor ohranil prvotno funkcijo. Naložbo podpira tudi Marko Pisani (SSk), ki je prosil za več podrobnosti o posegu. Serena Pellegrino (AVS) je opozorila na pronicanje vode in morebitne stroške sanacije, Massimo Moretuzzo pa na težavno sobivanje galerije ter povezave za pešce in kolesarje. Antonio Calligaris (Liga) je naložbo zagovarjal kot podporo Gorici tudi po koncu GO! 2025.