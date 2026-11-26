NOGOMET

POLFINALE POKALA ELITNE LIGE (povratna tekma)

Muggia – Kras Repen 4:0 (2:0)

Strelci: 27. Osmani (M), 41. Lombardi (M); 72. Osmani (M), 78. Kozlovic (M)

Kras Repen: Bužan, Verzegnassi, Deluti, Male, Catera (Codaglio), Ermacora, Perhavec, Zecchin (Pescatori), Juren (Bandi), Perić (Lukač), Gojanović (Delutti). Trener: Sandrin.

Krasova pot v pokalu elitne lige se je končala v polfinalu. Za napredovanje v finale, ki bo 6. januarja v Fagagni, je nogometašem repenskega društva sinoči na povratni tekmi v Miljah zmanjkalo moči. Marsikdo je upal, da bo rdeče-belim uspel preobrat, a že po prvem polčasu je bilo jasno, da bo pokalni finalist Muggia, ki je na prvenstveni lestvici druga. Drugi finalist je Teor, ki je bil v Tržiču z 2:0 boljši od domače ekipe UFM. Kras bo v nedeljo v Repnu v 13.. prtvenstvenem krogu gostil Sanvitese.