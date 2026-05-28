Četrtek, 28. maja 2026

Anticiklon nad Evropo je prehodno nekoliko oslabel, preko srednje Evrope se pomika hladna fronta. Pred njo nad naše kraje s severnimi višinskimi vetrovi še doteka zelo topel in postopno bolj vlažen zrak.

Od popoldneva dalje bo bo po nižinah in na obali zmerno oblačno, v hribovitem svetu pa spremenljivo tudi s plohami in kakšno nevihto. Kakšna ploha bo lahko nastala tudi v nižinskem pasu. Ob morju bo lahko zapihala zmerna burja.

Večinoma sončno bo, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.