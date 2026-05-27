Kosovelu se bodo poklonili s številnimi in raznovrstnimi dogodki

Aktualen in univerzalen, bil je pesnik ne le Krasa, temveč tudi Trsta, zato se bodo Srečku Kosovelu ob stoletnici smrti poklonili s še številnimi in raznovrstnimi dogodki v nizu 1926, Kosovel, Trst, 2026. Gre za odprt niz, v katerega je Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) povezala številne akterje in kateremu se lahko še pridružijo ustanove in društva, ki bi si tega želela.

Predstavitev je danes, na dan Kosovelove smrti, na sedežu SKGZ v Trstu, kjer sta spregovorila predsednica organizacije Nives Cossutta in odbornik Martin Lissiach. Kot znano je slovensko ministrstvo za kulturo leto 2026 razglasilo za Kosovelovo leto, dogodki v poklon pesniku, ki so si jih zamislile slovenske ustanove v Italiji, pa izpričujejo pesnikovo povezanost s Trstom in navezanost Primorcev nanj, obenem krepijo zavest o obstoju enotnega slovenskega kulturnega prostora, sta povedala Cossutta in Lissiach.

»Danes smo idealno povezani s Sežano in Tomajem, kjer poteka osrednja slovesnost v sklopu Kosovelovega leta. Na dan njegove smrti obeležujemo pesnika, ki je za nas zamejske Slovence velikan v vsej svoji razsežnosti,« je dejala Cossutta. Spomnila je, da se je SKGZ že pred dvema letoma poklonil Kosovelu ob 120-letnici njegovega rojstva. Letos so se odločili, da se z nizom priključijo proslavljanju v Sloveniji, za to priložnost so obnovili grafično podobo niza, ki jo je leta 2024 ustvaril Aleš Brce. Uporabili so tudi logotip Kosovelovega leta.

Niz je predstavil Lissiach. S svojimi dogodki sodelujejo številne slovenske ustanove, ki delujejo pretežno v Trstu. Danes so na primer na Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice priredili spominsko večjezično branje Kosovelovih poezij. V Primorskem dnevniku je izšla priloga, posvečena Kosovelu. V torek pa je v Muzeju LETS v Trstu potekal pogovor o recepciji Kosovela v Italiji.

Niz se bo nadaljeval junija in bo povezoval poezijo s figurativno umetnostjo, športom in glasbo, je izpostavil Lissiach. V soboto, 13. junija, prireja Slovensko planinsko društvo Trst spominski pohod od Sežane do Tomaja. Sledil bo kulturni program ob Kosovelovem grobu. 19. junija bo na vrtu Muzeja Sartorio v sklopu poletnega niza Let’s Play zaživela predstava v produkciji Slovenskega stalnega gledališča Bodimo eno po duhu in ljubezni, ki je nastala v sodelovanju s SKD Barkovlje v režiji Eve Maver. 20. junija se bo dogajanje preselilo v Gorico, kjer Zveza slovenskih kulturnih društev prireja večer v Kulturnem domu. V prihodnjih mesecih bodo sledili še drugi dogodki, o katerih bomo še poročali.