Začelo se je odštevanje za 58. Barcolano

S simboličnim cingljanjem zvonca v glavni dvorani jadralnega kluba Società velica Barcola Grignano (SVBG) se je danes začelo odštevanje do največjega jadralskega praznika na svetu. Odprli so prijave na 58. Barcolano, ki bo med 2. in 11. oktobrom znova napolnila Tržaški zaliv z jadri, mesto pa spremenila v živahno središče morja, športa in družabnega dogajanja.

Letošnja Barcolana prihaja z novim sloganom Be Barcolana oziroma Bodi Barcolana, s katerim organizatorji poudarjajo skupnost, povezanost z morjem ter vključevanje vseh generacij jadralcev in obiskovalcev. Predsednik SVBG Mitja Gialuz je na današnji uradni predstavitvi v družbi institucionalnih predstavnikov in pred množico obiskovalcev poudaril, da Barcolana ni zgolj regata, temveč način življenja in skupnost ljudi, ki jih povezujejo iste vrednote ter ljubezen do morja. »Od danes začenjamo pot pod geslom Bodi Barcolana, ki združuje številne vrednote in postaja tudi način pripovedovanja zgodb ter skupnega druženja. Pomeni voljo do sodelovanja, razvijanja projektov in življenja v sozvočju z morjem. To je pot, ki jo bomo razkrivali iz dneva v dan in nas bo vodila vse do 60. izvedbe. Barcolana svojo moč tudi tokrat črpa iz športa in morja,« je dejal Gialuz.

Posebna zvezda letošnje izvedbe bo tudi znamenita trijambornica Amerigo Vespucci, ki se vrača v Trst kot ena največjih atrakcij dogodka. Organizatorji so predstavili tudi uradno maskoto jadralskega praznika - simpatičnega plišastega labradorca z imenom Lelio. Maskota bo v obliki obeska spremljala vsako prijavljeno posadko, večja različica pa bo prisotna na vseh uradnih dogodkih Barcolane. Ime je poklon tržaškemu glasbeniku Leliu Luttazziju in njegovi znameniti skladbi El can del Trieste. Danes so predstavili tudi letošnjo kolekcijo oblačil, ki jo je znova pripravila znamka Murphy & Nye, oblikovalci pa so tokrat izbrali sivo barvo.

Barcolana 58 prinaša bogat koledar dogodkov na morju in kopnem. Med potrjenimi ostajajo Barcolana Nuoto, Barcolana by Night, Barcolana Classic, Barcolana Maxi in priljubljena Go to Barcolana iz Ravenne. Najmlajši jadralci se bodo tudi letos lahko pomerili na regati Barcolana Young, ki bo spet del športnega dogodka Kinder. Med novostmi velja izpostaviti dogodek Barcolana Cammina v sodelovanju s Fundacijo Aquileia, ki bo povezovala zgodovino mesta z vodo, ter drugo poglavje projekta Barcolana Ski, ki v sodelovanju s PromoTurismoFVG združuje jadranje in smučanje.