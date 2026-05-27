Na Videmskem zasegli devet ton prehrambenih izdelkov

Karabinjerji oddelka Nas in pripadniki finančne policije iz Vidma so skupaj s kolegi iz Gorice v okviru preiskave videmskega tožilstva zasegli celotno trgovsko podjetje na Videmskem, potem ko so naleteli na kar devet ton prehrambnih izdelkov, ki so bili bodisi slabo shranjeni bodisi jim je že potekel rok uporabe.

V prostorih, kjer je potekala glavna trgovska dejavnost podjetja, so se namreč nahajali prehrambni izdelki, ki so bili že zastareli, tudi oksidirani oz. v stanju, ki je bilo v popolnem nasprotju z veljavnimi določili. Pri tem so bili nared, da jih predelajo, da bi potem na trgu ponudili na videz svežo hrano, so sporočili iz videmskega pokrajinskega poveljstva finančne policije. V nadaljevanju so preiskovalci v skladiščih odkrili še drugo pokvarjeno hrano oz. izdelke, ki jim je potekel rok uporabe, naleteli so tudi na prisotnost žuželk in podgan.

Skratka, vse je kazalo na hudo kritične higienske in zdravstvene razmere, kar bi lahko konkretno ogrozilo zdravje potrošnikov, je sporočila finančna policija. Pripadniki zdravstvenega podjetja za osrednjo Furlanijo so si priskrbeli vzorce hrane, ki jih bodo analizirali v laboratoriju, preiskovalci pa so zasegli tudi zajetno dokumentarno gradivo. Kar so opazili ob pregledu prostorov, pa jim je bilo očitno že dovolj za ugotovitev, da je bil v tem primeru zaslužek postavljen pred osnovne zahteve po varni prehrani.