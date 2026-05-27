Izpad električne energije začasno ohromil Trst

V Trstu je malo po 17.30 prišlo do obsežnega izpada električne energije. Brez elektrike so med drugim ostali pri Svetem Ivanu, na Stari Mitnici, v Ulici Carducci in v še drugih predelih. Izpad energije je med drugim povzročil težave v prometu, ker so se semaforji izklopili Prav tako je električni black out povzročal težave tudi trgovcem in mestnim lokalom.

Okrog 18. ure se je izpad električne energije zaključil. Gasilci so nekajkrat posredovali zaradi oseb, ki so ostale zaprte v dvigalih ali zaradi alarmnih naprav, ki so se same sprožile, vendar ni bilo hujšega, so povedali za Primorski dnevnik.