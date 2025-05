Četrtek, 29. maja 2025

Od severa se Alpam bliža hladna fronta. Pred njo v višinah k nam od severozahoda prehodno doteka nekoliko bolj suh zrak.

Danes dopoldne bo rahlo oblačno. Popoldne bo vreme spremenljivo z možnimi padavinami in nevihtami. Pihal bo veter.

Danes bo sprva še nekaj jasnine, čez dan bo spremenljivo oblačno. Popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Na vzhodu bo zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj C.