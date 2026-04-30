Četrtek, 30.aprila 2026

Naše kraje je prešla hladna fronta. Od vzhoda še doteka vlažen in vse bolj hladen zrak.
Prevladovalo bo jasno vreme. Nekaj več oblakov bo v hribih na zahodu. Ob morju bo dopoldne pihala okrepljena burja, lahko tudi močna v Trstu, kjer bodo sunki okoli 90 km na uro. Drugod bo burja zmerne jakosti. Popoldne bo severovzhodnik oslabel. Ohladilo se bo.
Danes bo večinoma jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Jutro bo sveže, v zatišnih legah bo možna slana.
Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.