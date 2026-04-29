Na tržaškem sodišču odslej trijezična tabla v spomin na proces o Rižarni

Spomin na enega od prelomnih sodnih procesov prejšnjega stoletja, kjer sta se srečala pravo in zgodovina, bo odslej vklesan v steno sodne palače, v kateri je sojenje potekalo. Danes so na tržaškem sodišču odkrili trijezično spominsko tablo, ta spominja na proces, ki se je sklenil pred natanko petdesetimi leti.

Današnje odkritje table je sicer le ena od etap spominjanja na sojenje, ki je obravnavalo nacistične zločine v Rižarni pri Sveti Soboti. Prvi narok je bil na porotnem sodišču 16. februarja 1976, sojenje se je zaključilo 29. aprila istega leta. Poveljnik Rižarne Josef Oberhauser je bil v odsotnosti obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Zaradi bilateralnih sporazumov med Italijo in Nemčijo slednja ni bila dolžna izročiti obsojenega. Drugi obtoženec v procesu, na katerem je pričalo 174 oseb, je bil polkovnik Einsatzkommanda Reinhard Ernst Dietrich Allers, ki pa je pred sojenjem umrl.

O odmevnosti procesa so pričala imena sodelujočih odvetnikov. Med njimi je bil nekdanji predsednik italijanske ustavodajne skupščine Umberto Terracini. Ob njem so, poleg mnogih drugih, sedeli dodobra vsi slovenski odvetniki v Italiji. Tržaški javnost in elita takrat nad dogajanjem nista bili navdušeni. Kazenski postopek je ostal na strogo formalni ravni, brez upoštevanja političnega ozadja množičnega pobijanja. V utemeljitvi obsodbe pa je jasen namig na to, da so si v Trstu okrvavili roke le Nemci in Slovani, ne pa Italijani. Odgovornost kolaboracionistov je bila povsem zamolčana. Preiskovalni sodnik Sergio Serbo je sicer uvedel postopek o italijanskih kolaboracionistih, a iz njega ni bilo nič.

Sodnik na kazenskem oddelku tržaškega drugostopenjskega sodišča Paolo Alessio Vernì je danes izpostavil pomen procesa o množičnih pokolih v Rižarni. O tem bo tekla beseda tudi sredi maja, ko bo Univerza v Trstu gostila posvet. Obravnavo in zgodbe, ki se prepletajo z njo, predstavlja tudi razstava v preddverju sodišča, ki bo na ogled še cel maj. Sprva je bilo predvideno, da bo na ogled do danes, a so se organizatorji odločili, da jo podaljšajo.