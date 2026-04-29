Na tržaškem sodišču odslej trijezična tabla v spomin na proces o Rižarni

Odkrili so jo ob 50. obletnici njegovega zaključka 29. aprila 1976

Jadran Vecchiet |
Trst |
29. apr. 2026 | 20:02
    Na tržaškem sodišču odslej trijezična tabla v spomin na proces o Rižarni
    Trijezično spominsko tablo sta odkrila predsednik sodišča Igor Maria Rifiorati in občinski odbornik Giorgio Rossi (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Spomin na enega od prelomnih sodnih procesov prejšnjega stoletja, kjer sta se srečala pravo in zgodovina, bo odslej vklesan v steno sodne palače, v kateri je sojenje potekalo. Danes so na tržaškem sodišču odkrili trijezično spominsko tablo, ta spominja na proces, ki se je sklenil pred natanko petdesetimi leti.

Trijezična tabla v spomin na proces o Rižarni na tržaškem sodišču (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Trijezična tabla v spomin na proces o Rižarni na tržaškem sodišču (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)

Današnje odkritje table je sicer le ena od etap spominjanja na sojenje, ki je obravnavalo nacistične zločine v Rižarni pri Sveti Soboti. Prvi narok je bil na porotnem sodišču 16. februarja 1976, sojenje se je zaključilo 29. aprila istega leta. Poveljnik Rižarne Josef Oberhauser je bil v odsotnosti obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Zaradi bilateralnih sporazumov med Italijo in Nemčijo slednja ni bila dolžna izročiti obsojenega. Drugi obtoženec v procesu, na katerem je pričalo 174 oseb, je bil polkovnik Einsatzkommanda Reinhard Ernst Dietrich Allers, ki pa je pred sojenjem umrl.

O odmevnosti procesa so pričala imena sodelujočih odvetnikov. Med njimi je bil nekdanji predsednik italijanske ustavodajne skupščine Umberto Terracini. Ob njem so, poleg mnogih drugih, sedeli dodobra vsi slovenski odvetniki v Italiji. Tržaški javnost in elita takrat nad dogajanjem nista bili navdušeni. Kazenski postopek je ostal na strogo formalni ravni, brez upoštevanja političnega ozadja množičnega pobijanja. V utemeljitvi obsodbe pa je jasen namig na to, da so si v Trstu okrvavili roke le Nemci in Slovani, ne pa Italijani. Odgovornost kolaboracionistov je bila povsem zamolčana. Preiskovalni sodnik Sergio Serbo je sicer uvedel postopek o italijanskih kolaboracionistih, a iz njega ni bilo nič.

Sodnik na kazenskem oddelku tržaškega drugostopenjskega sodišča Paolo Alessio Vernì je danes izpostavil pomen procesa o množičnih pokolih v Rižarni. O tem bo tekla beseda tudi sredi maja, ko bo Univerza v Trstu gostila posvet. Obravnavo in zgodbe, ki se prepletajo z njo, predstavlja tudi razstava v preddverju sodišča, ki bo na ogled še cel maj. Sprva je bilo predvideno, da bo na ogled do danes, a so se organizatorji odločili, da jo podaljšajo.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.

