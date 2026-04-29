Občutno se je že ohladilo, zdaj na vrsti še burja

Ob 17. uri se je ozračje po pričakovanjih že občutno ohladilo. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK je zlasti na Kraški planoti namerila bistveno nižje temperature kot v preteklih dneh. Na Padričah so denimo ob 17. uri namerili 10,8 stopinje Celzija, kar je skoraj 13 stopinj Celzija manj od včerajšnje najvišje dnevne temperature, ki je bila 23,7 stopinje Celzija, in 8,4 stopinje Celzija manj kot včeraj ob isti uri, ko je bilo 19,2 stopinje Celzija. V Trstu so danes ob 17. uri namerili 14,8 stopinje Celzija, na goriškem letališču pa 13,2 stopinje Celzija oz. 9,3 stopinje manj kot včeraj ob isti uri.

V FJK so se pojavljale in se še pojavljajo povečini šibke do zmerne padavine, ki bodo ponoči ponehale.

V prihodnjih urah se bo burja okrepila. Do 17. ure je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Trstu namerila najmočnejši sunek 68 kilometrov na uro.

Jutri bo sončno in sprva vetrovno in razmeroma sveže. Pihala bo zmerna do občasno lahko še močna burja, ki bo čez dan slabela in bo zvečer povečini šibka.