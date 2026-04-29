Karabinjerji pri Svetem Ivanu preprečili tragedijo

Karabinjerji, gasilci in reševalci službe za nujno medicinsko pomoč so pretekli petek posredovali pri Svetem Ivanu v Trstu, od koder so jih očividci obvestili, da so v šestem nadstropju stanovanjskega bloka pri Bošketu na balkonu opazili 84-letno žensko, ki je prestopila ograjo in nevarno stala na zunanji strani balkona.

Prva sta na kraj prispela karabinjerja s poveljstva v Ulici Hermet, ki sta stekla v stavbo in s ključi, ki jima jih je izročila soseda, stopila v stanovanje 84-letnice. Žensko, ki je bila močno zmedena, sta dosegla in jo uspela projeti ravno zadnji hip, preden bi padla z balkona. Ker jima zaradi njenih spolzkih oblek ni uspelo je potegniti na balkon, sta jo s svojima pasovoma zavarovala in privezala. Medtem so prispeli gasilci, ki so se do balkona povzpeli z avtolestvijo in žensko potegnili na varno. Predali so jo reševalcem službe za nujno medicinsko pomoč, ki so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Vsi, ki so prisostvovali reševanju, so se nazadnje oddahnili in sodelujoče nagradili z aplavzom.