Sodni senat sklenil, da bo preučil tožbo odbora No Ovovia

Po skoraj enem letu čakanja je na upravnem sodišču TAR v Rimu vendarle prišla na vrsto tožba odbora No Ovovia proti ministrskemu odloku, ki je spremenil financiranje projekta kabinske žičnice iz mehanizma za okrevanje in odpornost v državna sredstva. V njej je tožitelj izpodbijal zakonitost tega postopka.

Sodni senat je prisluhnil argumentom odvetnika Andree Reggia, ki zastopa odbor, in argumentom Občine Trst, ki jo je v Rimu zastopala Anna Domenichelli iz odvetniške pisarne Domenichelli, ki jo je občina v tej zadevi izbrala kot zunanjega sodelavca, kljub temu da ima lastno pravno službo. Kot nam je po telefonu povedal predsednik odbora No Ovovia William Starc, je bilo zaslišanje kratko. Sodni senat je prisluhnil obema stranema in na koncu sporočil, da bo zadevo preučil. Zagovornica Občine Trst je v svojem nagovoru poudarila, da pritožba zoper ministrski odlok nima pravne podlage, saj ni oškodoval nikogar. Odvetnik Reggio pa je to trditev demantiral z argumentom, da je bila škoda storjena, saj kar nekaj prebivalcev tvega razlastitev.