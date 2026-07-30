Četrtek, 30. julija 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. K nam pri tleh s šibkimi vetrovi južnih smeri doteka vse toplejši in suh zrak.

Danes bo na obali in v nižinah jasno. V hribih bo dopoldne jasno, popoldne pa zmerno in krajevno spremenljivo oblačno. Vroče bo, zlasti med dnevom v nižinah in ponoči na obali. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.