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Četrtek, 30. julija 2026

Spletno uredništvo |
30. jul. 2026 | 0:01
    Četrtek, 30. julija 2026
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Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. K nam pri tleh s šibkimi vetrovi južnih smeri doteka vse toplejši in suh zrak.

Danes bo na obali in v nižinah jasno. V hribih bo dopoldne jasno, popoldne pa zmerno in krajevno spremenljivo oblačno. Vroče bo, zlasti med dnevom v nižinah in ponoči na obali. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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