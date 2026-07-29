Pred plovbo na Antarktiko je ladjo obiskal minister za šolstvo

Ledolomilec Laura Bassi, last tržaškega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS, bo premec usmeril proti Arktiki. Jeseni ga sicer čaka vnovična misija na Antarktiki, po vrnitvi domov pa se bo drugič napotil na skrajni sever zemeljske oble. Novico je včeraj v tržaški ladjedelnici Svetega Marka razkril predsednik OGS Nicola Casagli. Na krovu ledolomilca je skupaj z generalno sekretarko inštituta Paolo Del Negro sprejel italijanskega ministra za šolstvo Giuseppeja Valditaro. Srečanja so se udeležili tudi tržaški prefekt Giuseppe Petronzi, deželna odbornica za raziskovanje in delo Alessia Rosolen ter župan Občine Trst Roberto Dipiazza.

»Na to ladjo sem posebej navezan, saj sem, ko smo jo kupili leta 2019, izbral njeno ime,« se je Valditara spominjal časov, ko je vodil direktorat za visoko šolstvo na ministrstvu za univerzo in izobraževanje. »Laura Bassi je bila prva univerzitetna profesorica na svetu. Bila je zelo pogumna ženska, ki se je uprla stereotipom takratne družbe. Spoimenovanjem smo se poklonili ženskam v znanosti, z željo, da bi imele enake možnosti za karierni razvoj,«je dejal minister.

Ladjo bo jeseni na Antarktiko in poleti naslednje leto na severni pol vodil slovenski kapitan Franco Sedmak. Kot je povedal za Primorski dnevnik, je Arktika ključno geopolitično vozlišče, zanimiva je tako za politiko kot za znanost. Zaradi taljenja ledu se namreč odpirajo nove pomorske poti, pod dnom morja pa se skrivajo bogata nahajališča nafte, zemeljskega plina in rudnin. Predvsem pa so tam jasno vidne posledice globalnega segrevanja:»Leta 2015 sem plul do 83 stopinj severne zemljepisne širine, dlje ni šlo. Danes je ledena skorja tako tanka, da lahko ledolomilci brez večjih težav dosežejo 90. stopinjo, severni pol.«