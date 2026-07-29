Ozon bo ves teden presegal opozorilne vrednosti

Občina Trst opozarja, da bo ozon na Tržaškem ves teden presegel maksimalno osemurno opozorilno vrednost 120 mikrogramov na kubični meter.

Razmere bodo predvidoma podobne tudi drugod po deželi in v našem širšem okolju. Zdajšnje stanje pa se bo po vsej verjetnosti zavleklo tudi v prihodnji teden.

Visoke koncentracije ozona negativno vplivajo na zdravje, saj lahko povzročajo vnetje sluznic in dihal. Občina Trst in zdravstveno podjetje zato priporočata, naj se čez dan otroci, starejše osebe, ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka ne zadržujejo predolgo na prostem. Tudi zdravim osebam svetujejo naj sredi dneva ne opravljajo težjih del in športnih aktivnosti na prostem.

Naj spomnimo, da so koncentracije ozona v zraku največje v osrednjih dnevnih urah, manjše pa zgodaj zjutraj in zvečer.

Presežke ozona so danes razen na Trbižu, ki je trenutno še svetla izjema, namerile vse merilne postaje Arpe po FJK.