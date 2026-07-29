Na Južnem Tirolskem odkrili goljufije na račun dvojezičnosti

Za zaposlitev v številne javne uprave in ustanove v bocenski pokrajini je potrebno potrdilo o obvladanju italijanskega in nemškega jezika, tam, kjer živijo Ladinci, tudi ladinskega jezika. Gre za zelo dragocen dokument (v it. patentino), ki so ga uvedli na osnovi južnotirolskega posebnega statuta in upravne avtonomije bocenske pokrajine.

To potrdilo je večkrat predmet zlorab in ponaredb. Bocensko tožilstvo in finančna policija sta odkrila množično goljufijo, ki zadeva okoli 1700 domnevno ponarejenih jezikovnih potrdil, zaradi katerih preiskujejo štirideset oseb, eno osebo so aretirali. Preiskovalci sumijo, da so nekateri šolski zavodi v Rimu in Caserti izdajali lažna potrdila o znanju nemščine ljudem, ki so iskali in najbrž nato tudi našli zaposlitev na Južnem Tirolskem.

Finančnim policistom se je zdelo sumljivo, da so iskalci zaposlitve opravili izpite iz znanja nemščine v Rimu in v Caserti, in ne v bocenski pokrajini, kot se navadno dogaja. Bocenska pokrajina, ki nadzoruje izdajanje potrdil, je že najavila, da bo kazensko ovadila domnevne goljufe.