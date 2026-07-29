Delavci vodstvu podjetja ne verjamejo več

Razočaranje, jeza in popolna izguba zaupanja v vodstvo podjetja - to je bilo glavno sporočilo zelo številne skupščine zaposlenih v StarTechu, ki so jo sklicali sindikati Fiom-CGIL, FIM-CISL in UILM. Delavci so jasno povedali, da ne verjamejo več napovedim izvršnega direktorja Novice Mrdovića Vianella in da je njihovo zaupanje v vodstvo podjetja na ničli.

Tokrat ni šlo le za novo zamudo pri izplačilu plač, ampak za občutek, da podjetje sploh nima jasne smeri. Medtem ko so v prejšnjih kriznih trenutkih še čakali na obljubljeni datum izplačila in verjeli zagotovilom vodstva, tokrat direktor ni ponudil niti tega. Konkretnega dneva, ko naj bi zaposleni prejeli svoje plače, ni navedel.

Na včerajšnjem srečanju s predstavniki Confidnustrie in sindikatov je Mrdović Vianello govoril predvsem o čakanju na plačila računov, ki jih je podjetje izdalo svojim strankam. Prav od teh prilivov naj bi bilo odvisno, ali bo StarTech lahko poravnal obveznosti do zaposlenih. A za delavce to ni več dovolj - zahtevajo konkretne rešitve.

Na današnji skupščini, ki je bila množično obiskana (StarTech ima okrog 320 zaposlenih) so sindikati zaposlene seznanili z doseženim dogovorom, da bodo solidarnostne pogodbe ostale v veljavi do konca oktobra. Del izpada dohodka pa bo zaposlenim kril zavod za socialno varnost INPS, kar bo vsaj deloma omililo posledice trenutne krize.

Sindikati so ob tem ponovno opozorili, da se vodstvo podjetja očitno sooča z resnimi likvidnostnimi težavami. Po njihovem mnenju vzrokov za sedanje stanje ni mogoče pripisati zgolj umiku vlagateljev spomladi letos, temveč gre za širše težave pri vodenju podjetja. Na znake finančnih težav je opozarjalo že dogajanje aprila, ko zaposleni plač prav tako niso prejeli pravočasno. Negotovost se je povečala julija, ko bi moral izvršni direktor v Rimu predstaviti nove vlagatelje. Tudi to srečanje je bilo preloženo, zato zaposleni še vedno čakajo na konkretne odgovore o prihodnosti družbe in proizvodnje.

Po koncu včerajšnje skupščine je predstavnik sindikata Uilm Antonio Rodà dejal, da delavci ne verjamejo več v projekt sedanjega vodstva. »Projekt se v resnici nikoli ni zares začel. Delavci upajo le še, da se bo sedanje vodstvo umaknilo, saj je postalo očitno, da tega projekta ni sposobno voditi,« je poudaril in dodal, da razmišljajo o protestnem shodu, ki bi ga lahko pripravili prve dni septembra. Z njim želijo pridobiti podporo širše javnosti in institucij ter ohraniti pozornost usmerjeno v usodo približno 320 zaposlenih in prihodnost industrijskega obrata.

O morebitnih namerah o umiku smo vprašali izvršnega direktorja Mrdovića Vianella, ki nam je na kratko odgovoril, da so sredi pogajanj in da več kot to ne more povedati.