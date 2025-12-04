Četrtek, 4. decembra 2025

Prevladovalo bo spremenljivo do bolj oblačno vreme, zlasti v Julijcih. Ob morju bo pihala šibka burja, ki se bo popoldne nekoliko okrepila.

Danes bo pretežno oblačno in sprva povečini suho vreme. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Proti večeru in v noči na petek se bodo rahle padavine od jugovzhoda razširile nad večji del Slovenije. Meja sneženja bo predvidoma na nadmorski višini med 400 in 700 m.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.