Četrtek, 4. junija 2026

Vremenska motnja se pomika čez Slovenijo. Za njo se nad Alpami in srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa bo k nam prehodno dotekal nekoliko hladnejši zrak.

Danes dopoldne bo pretežno oblačno, v hribih bodo popoldne možne padavine ali nevihte. Ob obali bo pihal veter z morja.

Danes bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.