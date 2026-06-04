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Četrtek, 4. junija 2026

Spletno uredništvo |
4. jun. 2026 | 0:01
    Četrtek, 4. junija 2026
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Vremenska motnja se pomika čez Slovenijo. Za njo se nad Alpami in srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa bo k nam prehodno dotekal nekoliko hladnejši zrak.

Danes dopoldne bo pretežno oblačno, v hribih bodo popoldne možne padavine ali nevihte. Ob obali bo pihal veter z morja.

Danes bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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