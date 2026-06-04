Veliko obljub, novih slovenskih jasli v Trstu pa ni

Sedemsto pred časom že zbranih podpisov, večkratne politične obljube in skoraj trideset let čakanja. Kljub temu slovenska skupnost v Trstu še vedno nima dodatnega jasličnega oddelka v svojem jeziku. Na javnem srečanju v organizaciji Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki je v sredo popoldne potekalo v Novinarskem krožku v Trstu, so govorniki opozorili, da ne gre zgolj za manjšinsko vprašanje, temveč za pravico otrok in za prihodnost mesta, ki se večkrat predstavlja kot stičišče kultur in jezikov. Opozorili so tudi, da realnega povpraševanja ni mogoče oceniti, saj je ponudba neustrezna. Prav zato so se lotili novega zbiranja podpisov za odprtje slovenskih občinskih jasli.

O potrebi po okrepitvi vzgojno-izobraževalne ponudbe v slovenskem jeziku za najmlajše in o pomenu zgodnjega učenja maternega jezika so govorili mestna svetnica Demokratske stranke Valentina Repini, psihologinja Susanna Pertot in predstavnik Združenja staršev pri Sv. Ivanu Peter Canciani. Številno publiko, med katero je bilo videti tudi nekatere levosredinske občinske svetnike iz prejšnjega mandata, je uvodoma pozdravila predsednica SKGZ Nives Cossutta.