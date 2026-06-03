V Miljah več gospodinjstev ostalo brez vode

V Miljah je več gospodinjstev ostalo brez vode, po navedbah časopisa Il Piccolo kar osemdeset odstotkov. Počila je vodovodna cev v Ulici Soline, pred krožiščem, ki vodi na hitro cesto. Uhajanje vode je obsežno, zato so nekateri uporabniki trenutno brez vodne oskrbe, sporoča na družbenih omrežjih Občina Milje. Na kraju so že prisotni tehniki, ki so našli poškodovano cev in ugotavljajo, kako bi najbolje ukrepali.

Vodo medtem gospodinjstvom zagotavljajo iz rezervoarjev ob pomoči Slovenije, ki nudi, podobno kot v preteklosti, pomoč na podlagi medsebojnega sporazuma, so še zapisali.