Finančni policisti obiskali prostore Italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS

Tržaška finančna policija je v preteklih dneh obiskala prostore Italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS, organizacije, ki v Trstu velja za glavnega akterja na področju sprejema migrantov in integracije prosilcev za azil ter vseh, ki potrebujejo mednarodno zaščito. ICS deluje v okviru programov razpršenega sprejema, upravlja številna stanovanja v mestu ter zagotavlja azilantom strokovno pomoč pri postopkih za pridobitev azila.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je bil obisk finančne policije upravne narave, nihče naj ne bi bil preiskovan. Namen inšpekcije naj bi bil preveriti zakonitost javnih sredstev (teh je za več milijonov evrov), ki jih konzorcij prejema od javnih uprav za izvajanje svojih dejavnosti.

Predsednik konzorcija Gianfranco Schiavone je potrdil, da so finančni policisti zaprosili za vpogled v dokumentacijo in za njeno kopiranje. »Nekaj dokumentov smo jim posredovali kasneje tudi po elektronski pošti, več od tega nima kaj povedati« je sklenil.