Četrtek, 5. novembra 2026

Obsežen anticiklon s središčem nad Severnim morjem se širi proti osrednjemu Balkanu. Nad naše kraje od vzhoda še doteka dokaj hladen in precej vlažen zrak.

Danes bo prevladovalo pretežno jasno vreme z močno burjo na obali. Na Trbiškem se bo ponoči verjetno zadrževala nizka oblačnost.

Danes bo v notranjosti države sprva precej nizke oblačnosti, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo ob šibki burji večinoma jasno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.