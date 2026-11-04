Kavarna EPICentra zaživela kot Nora postaja

Kavarna EPICentra je nocoj zaživela z novim najemnikom, podjetjem Mad Mountain, novim imenom, Nora postaja oziroma Mad Station, in novim poslanstvom. Njeni prostori namreč ne bodo več namenjeni le gostinski in kulturni dejavnosti, temveč tudi njunemu povezovanju s športom in turizmom. To je na današnjem odprtju, s katerim se je začel štiridnevni program spremljevalnih dogodkov, povedal Peter Dakskobler, izkušen slovenski turistični delavec, gorski kolesar, podjetnik ter organizator športnih in kulturno-trajnostnih dogodkov, ki bo odslej vodil tudi kavarno v EPICu.

Ob začetku nove dogodivščine mu je čestitala direktorica GO! 2025 Mija Lorbek, novogoriški župan Samo Turel pa je izrazil zadovoljstvo, da se ponovno odpira »še zadnji košček EPICentra, ki je sicer polno zaseden«. Turel se veseli novega koncepta, ki temelji na povezovanju različnih področij. Kot je razkril Dakskobler, bo eden od osrednjih stebrov Nore postaje zagotovo kolesarstvo, saj ima območje zaradi bližine »pomembnih kolesarskih prometnic, zlate dobe, ki jo doživlja slovensko kolesarstvo, in ne nazadnje Gira, ki se vrača v Slovenijo, neverjeten potencial«. Večer so popestrile projekcije dvojca Lumoskop_lab. Nastopil je plesni klub #lospravilos, zaigral pa je čezmejni orkester GONG.