Kras Repen izgubil proti Muggii

NOGOMET

POKAL ELITNE LIGE (prva polfinalna tekma)

Kras Repen – Muggia 0:2 (0:1)

Strelca: 25. Ciriello (M), 61. Osmani (M)

Kras Repen: Bonin, Verzegnassi, Tuccia (Pitacco), Male, Catera (Codaglio), Ermacora, Perhavec, Perić (Delutti), Juren, Gajšek, Zecchini (Pescatori). Trener: Sandrin.

Prvo polfinalno rundo italijanskega pokala elitne lige so v Repnu osvojili Miljčani, ki so proti repenskim rdeče-belim zmagali z 2:0. Povratna bo v sredo, 25. novembra, ko bo padla tudi dokončna odločitev o finalistu. Finale bo 6. januarja v Fagagni. Druga polfinalna tekma med Teorjem in tržiškim UFM se je končala neodločeno brez golov 0:0. Kras bo v nedeljskem 10. krogu elitne lige igral v Tolmeču.