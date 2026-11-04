Šport in šola oziroma uspešni dijaki so tudi dobri športniki

Usklajevanje šolskih in športnih obveznosti ni mačji kašelj. Biti uspešen pri obojem pa je seveda še toliko težje. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) je z Zadružno kraško banko Trst Gorica (ZKB) tako včeraj v goriškem Kulturnem domu že petintridesetič podelilo nagrade šport in šola tistim višješolskim dijakom, ki so se v lanskem šolskem letu izkazali tako na šolskem kot športnem področju. Nagrado je tokrat prejelo 28 mladih, 21 s Tržaškega in sedem z Goriškega. Med temi je sedem atletov, ostali pa se ukvarjajo z 12 različnimi športi.

Kot že veleva tradicija, je nagrajence, njihove ponosne starše in vse, ki so se zbrali na prisrčni prireditvi, nagovorila oseba, ki je pred časom ravno tako kot oni prejela nagrado šport in šolo. Letos so pri ZSŠDI-ju to nalogo zaupali nekdanji rokometašici, ki je danes uslužbenka pri Svetu slovenskih organizacij in Kinoateljeju Martini Bearzi.

Uspehi dajejo motivacijo

Govornica je mlade najprej pozvala, naj se poskusijo spomniti svojega prvega uspeha in trenutka, ko so bili prvič evforični in ponosni za športen rezultat, naj bo to uspeh na športnem dnevu ali kaj drugega. Pozvala pa jih je tudi, naj pomislijo na trenutek, ko jim je kdaj zmanjkala motivacija, ko so utrujeni, ko še ne poznajo nove ekipe, ali ko so jezni na trenerja, ker se ne strinjajo z njegovimi odločitvami itd. »Ko se to večkrat ponavlja, začutimo, da smo tisto iskro nekoliko izgubili,« je poudarila Bearzi. »Včasih šport postane zahteven, bolj kot smo pričakovali,« je dejala.

Izzvala jih je, naj pomislijo, kakšen bo njihov odnos s športom čez 10, 20, 30, 50 ali 60 let, ko ne bo lahko dobiti časa za šport. Predstavila jim je svojo izkušnjo, saj je morala nehati z rokometom, ko ni bilo več ekipe v bližini, da bi šport uspela uskladiti z delom. »Po več poskusih sem sedaj dobila tekaški klub, s katerim redno tečem vsak torek. Tu sem spoznala nove ljudi, ki me motivirajo. Vsak teden opažam, da so rezultati malo boljši,« je dejala in dodala, da se je v njej spet prižgala iskrica.

»Sedaj ste mladi in je prav, da so vaši cilji ambiciozni: olimpijade, svetovno prvenstvo, napredovanje v vaši ligi, rekord na vašem področju ... Nikoli pa ne pozabite, da poiščete šport in ljudi, ki vam bodo dali motivacijo, da zmigate svoje telo. Poiščite nekaj, kar vam daje veselje. Športnik ni samo tisti, ki dosega najvišje rezultate, ampak tudi tisti, ki zna v kakršni koli obliki obdržati šport v svojem življenju celo življenje,« je zaključila bivša rokometašica Martina Bearzi.

Daljši članek in celoten seznam dobitnikov priznanj v jutrišnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika