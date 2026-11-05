Odbojkarska sreda: tri zmage in poraz

MOŠKA C-LIGA

Il Pozzo - SloVolley ZKB 1:3 (25:21, 22:25, 18:25, 19:25)

SloVolley ZKB: Jerič 8, Karnel 1, Katalan 26, Komjanc 14, Sutter 9, Terpin 11, Margarito (libero), Soranzio (libero), Aizza 0, Bulfon , Vattovaz 0. Trener Ambrož Peterlin

V Pradamanu je SloVolley ZKB osvojil četrto zaporedno zmago in nove tri točke, domačinom pa je, prvič letos, prepustil en set. Združena ekipa je tokrat nastopila okrnjena, saj je bil trener Peterlin brez obeh korektorjev (poškodovani Segre in lažje Bulfon, ki je soigralcem sledil s klopi) in je moral tako na novo »sestaviti« ekipo. Vlogo korektorja je zaupal Katalanu, ki se je na tej zanj neobičajni poziciji zelo dobro odrezal.

Tekma se ni začela najbolje, saj je v prvem setu SloVolley ZKB zaigral zelo medlo in tako dovolil domačinom, da so prelahko prihajali do točk. Il Pozzo je bil stalno v vodstvu, pri SloVolleyju ZKB pa je povsem odpovedal blok.

Od drugega niza dalje so se stvari spremenile: gostujoča ekipa je bila v vseh treh nizih stalno v vodstvu, drugi je bil še delno izenačen, v tretjem in četrtem pa so se igralci vendarle sprostili. Domačini niso popustili niti za trenutek, SloVolleyju ZKB so skušali greniti pot do zmage vse do konca, a ga resneje niso mogli ogrožati.

Vsekakor - SloVolley ZKB je v Pradamano prišel po zmago in to mu je tudi uspelo, kar je najvažnejše.

Soča ZKB Lokanda Devetak - Prata 3:0 (26:24, 25:20, 25:20)

Soča ZKB Lokanda Devetak: N. Černic, Vižintin, Antoni, Bernardinis, Persoglia, Felletig, G. Černic, De Salvatore, Paulin, Quinzi, Maniero, Simeoni, Cotič (L). Trener: Paolo Mattia

Odbojkarji Soče ZKB Lokanda Devetak so premagali mlado ekipo Prate, ki jo sestavljajo mladinci U19 prvoligaša iz Prate. Soča je zmagala s 3:0. V vseh treh nizih so si bile enakovredne do približno 15. točke, nakar je Soči vsakič uspelo, da si je priborila nekaj točk prednosti. Pohvalo zaslužijo vsi igralci za požrtvovalno igro v obrambi, Borut Vižintin pa je bil neustavljiv v napadu, je poudaril pomožni trener Matej Juren.

ŽENSKA D-LIGA

Farravolo - Soča Lokanda Devetak ZKB 2:3 (23:25, 25:27, 25:19, 25:19, 10:15)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 21, Cotič 7, Komic 10, P. Gulich 14, D'Amelio (L), Deiuri 0, Lukajic, Piva 13, Buna 1, Caccavari (L), Coco, Menis 0, Del Negro, M. Gulich 2. Trener: Miloš Velikonja

Odbojkarice Soče Lokanda Devetak ZKB so po petih nizih vendarle strle odpor Farravola, ki se je v primerjali z lansko sezono okrepil. Sočanke so začele prepričljivo, v prvih dveh nizih je prišla na dan njihova večja izkušenost in so ju tako brez težav osvojile. V tretjem in četrtem jim je težave delal sprejem, tako da je postala njihova igra bolj predvidljiva, kar so nasprotnice s pridom izkoristile.

V petem so se varovanke Miloša Velikonje znova zbrale, vodile od začetka do konca in niso dopustile, da bi se jim nasprotnico nevarno približale ter tako osvojile novi dve točki.

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – ASD Muzzana Volley 1:3 (28:30, 21:25, 27:25, 23:25)

SloVolley Studio Vegliach: Boezio 22, Grassi 1, Maion 19, Luka Manià 15, A. Mezzari 2, Svetina 1, Brosch (libero), Luzzato (libero), Butelli, Mattana 0, M. Mezzari 0. Trener Loris Manià

SloVolley Studio Vegliach je v četrtem krogu nocoj v Gorici šel z igrišča premagan, a izidi v posameznih setih jasno pričajo, da bi bil rezultat s kančkom sreče lahko povsem drugačen in je gladek poraz vendarle prehuda kazen za ekipo. Trener tokrat ni mogel računati na Patrika Maniaja, ki se je poškodoval na tekmi proti Alturi v prejšnjem krogu (njegova poškodba je, kot kaže, kar huda in ga še nekaj časa ne bo na igrišču), niti na njegovega bratranca Gioeleja, ki je zbolel.

Razen v drugem setu, ko so bili gostje boljši, je bil SloVolley Studio Vegliach povsem enakovreden nasprotnikom, igralce pa so izdale naivne napake v nepravih trenutkih.

Trener Loris Manià je tako jedrnato ocenil potek tekme: »Namesto da bi zmagali s 3:1, smo s tem izidom izgubili in to prav v končnici. Igralci bi morali klicati 'moja', a se to ni zgodilo, gledali so se in žoga je pač padla na tla.«