Četrtek, 7. maja 2026

Nad srednjo Evropo je šibko območje nizkega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka vlažen in nestabilen zrak.

Danes bo prevladovala spremenljiva oblačnost. Popoldne in zvečer bodo tako v hribih kot proti nižini možne plohe in nevihte.

Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.