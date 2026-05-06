Bordin v Guminu: Grazie, grassie, hvala, danke

V Guminu se je odvila izredna seja deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine, osrednja institucionalna slovesnost ob 50. obletnici potresa, ki je 6. maja 1976 prizadel naše kraje. Sejo, ki se je odvijala ob prisotnosti predsednika republike Sergia Mattarelle in predsednice vlade Giorgie Meloni, je odprl predsednik deželnega sveta Mauro Bordin. Svoj nagovor je sklenil z zahvalo vsem tistim, ki so si v dneh, tednih, mesecih, letih po potresu zavihali rokave in spet zgradili tisto, kar je orcolat uničil. Za to je želel uporabiti vse štiri jezike, ki so doma v FJK – italijanščino, furlanščino, slovenščino in nemščino. »Grazie, grassie, hvala, danke,« je dejal Bordin.

Zatem so prisotne – med temi je bilo veliko županov – pa tudi prebivalce, ki so slovesnost spremljali na velikem ekranu, postavljenem na trgu v Guminu, nagovorili še župan Roberto Revelant, predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, premierka Giorgia Meloni in predsednik republike Sergio Mattarella.

V govorih so se prepletali spomini na uničenje, še bolj pa na zagnanost, s katero so se ljudje v Furlaniji lotili odpravljanja posledic potresa in ponovne izgradnje porušenega. Večkrat je bilo slišati, da se je iz popotresne izkušnje rodil italijanski sistem civilne zaščite, pa tudi Univerza v Vidmu.