Portorož gosti Slovensko turistično borzo

V nekdanjem skladišču soli Grando v Portorožu je že od zgodnjega dopoldneva zelo živo, poročajo Primorske novice. Destinacija Portorož-Piran namreč gosti 28. Slovensko turistično borzo. Na njej več kot 160 domačih ponudnikov tujim organizatorjem potovanj iz 35 držav predstavlja turistično ponudbo Slovenije. Slovenski turizem je pred izzivi, kriza je lahko tudi tudi priložnost.

Dogodek vsako leto združuje ključne predstavnike slovenskega turističnega gospodarstva ter mednarodne poslovne partnerje. Letos se borze udeležuje več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov in več kot 160 tujih podjetij iz 35 držav.

Tokrat sta pravilna predstavitev in primerno oblikovanje ponudbe še posebej pomembna, saj stroškovni pritisk zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu narašča in s tem tudi konkurenčni pritisk.

Zelo pomemben je tudi podatek, da se evropski turisti kljub krizi zaradi zalivske vojne in njenim posledicam ter negotovosti ne bodo odrekli počitnicam in potovanjem. Bodo pa dajali prednost varnim in bližnjim državam, bolj pozorni bodo tudi na razmerje med ceno in kakovostjo.

Med ponudniki je tudi veliko primorskih - od Pirana do Bovca. Stavijo na edinstvena doživetja različnih vrst in butični turizem. Izzive in priložnosti slovenskega turizma je predstavila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj, svoj pogled na turizem je orisal tudi Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

Dvostranske poslovne sestanke na borzi bodo tudi letos spremljale študijske ture po vsej državi, večerni dogodki s predstavitvijo slovenske kulinarike in kulture ter neformalno mreženje.