Dežela bo pomagala lastnikom plovil

Usoda privezov v pristanišču v Barkovljah ostaja negotova. Potem ko so med prenavljanjem portiča in bagranjem morskega dna konec marca iz morja potegnili 17 angleških topovskih izstrelkov, je območje še vedno nedostopno za lastnike jadrnic, gliserjev in drugih plovil. Odgovorni v vladi dežele FJK za okolje Fabio Scoccimarro je v torek popoldne sklical sestanek s klubi Sirena, Società Velica Barcola e Grignano in Amici del Bunker, ki upravljajo s privezi. »Ne da bi vedeli, ste pluli sredi smodnišnice,« se je pošalil z morjeplovci. Obljubil je, da bo dežela lastnikom plovil, ki so se morali zateči v drugo marino, priskočila na pomoč za kritje izrednih stroškov. Še vedno pa ostaja nejasna časovnica del za razminiranje luke, poletna sezona je pod vprašajem.

Sestanka z deželnim odbornikom se je udeležil tudi predsednik TPK Sirena Igor Filipčič. »Odbornik nam je pokazal zemljevid pristanišča, na njem je videti območja, kjer je največ kovine, potencialno tudi eksplozivnih sredstev,« je predsednik kluba na barkovljanskem nasipu povedal za Primorski dnevnik in dodal, da je najbolj kritično območje tik pod pomolom pred skladišči ribičev, kjer so izpod mulja že pokukale bombe. Sledi kovin je videti tudi v vogalu portiča, kjer Ulica Grilz zavije v levo, ob veslaškem klubu Nettuno. Območje bo moralo pregledati še specializirano podjetje, če bodo res našli eksploziv, bodo v akcijo spet stopili minerji in potapljači italijanske vojne mornarice.Latniki plovil so morali jadrnice in gliserje umakniti že decembra. Nekateri so jih potegnili na suho, drugi so zatočišče poiskali v Grljanu ali drugi marini, kar je s seboj prineslo dodatne stroške. Filipčič je pojasnil, da od dežele ustrezne napotke glede denarne pomoči za lastnike plovil pričakujejo v prihodnjih tednih. »Medtem je en lastnik manjše barčice plovilo že potegnil na suho k Sireni, morda bo to storil še kdo drug,« je bil jasen sogovornik. Scoccimarro je lastnike plovil seznanil, da dežela alternativne priveze načrtuje na pomolu 0 v Starem pristanišču ter na pomolu Lido, nedaleč od kopališča Lanterna. V prvem primeru je pomol zelo visok in bi bil zato za lastnike malih barčic neuporaben. Prav gotovo pa gre v obeh primerih za območje, ki ga bo treba komaj urediti, da bo varno za privezovanje bark.