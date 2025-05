Četrtek, 8. maja 2025

Nad Alpami in našimi kraji se zadržuje vremenska motnja. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka v nižjih zračnih plasteh nad naše kraje hladnejši zrak, v višinah pa k nam še doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Danes bo pretežno oblačno z zmernimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini 1500 m. Dopoldne bo na obali in v nižini oblačno, čez dan bo vreme spremenljivo.

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj C.