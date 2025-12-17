VREME
DANES
Sreda, 17 december 2025
Iskanje
Vreme

Rahle padavine bodo do jutri ponehale

Naše kraje je dosegla oslabljena vremenska fronta, za njo bo še nekaj dni dotekal vlažen zrak

Darko Bradassi |
FJK |
17. dec. 2025 | 15:55
    Rahle padavine bodo do jutri ponehale
    Pogled s pomola Bandiera proti Trstu ob 15.00 (VEDETTA.ORG)
Dark Theme

Naše kraje je dosegla oslabljena vremenska fronta z atlantskim zrakom. V FJK se pojavljajo rahle padavine. Največ dežja je dopoldne padlo v Julijskih predalpah, kjer so ga namerili nekaj več kot pet litrov na kvadratni meter, nekaj manj ga je bilo drugod. Zgodaj popoldne so se rahle padavine, mestoma v obliki rosenja, nadaljevale, zvečer in ponoči pa bodo postopno ponehale.

Jutri in v petek bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme. Jutri bo ponekod sprva lahko še rahlo rosilo. Marsikje bo zamegljeno, ponekod bo lahko zlasti v nočnih urah nastala megla. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

V soboto se bo na severovzhodu prehodno okrepil anticiklon. V soboto in nedeljo bo v FJK precej sonca z zmerno oblačnostjo. Občasno bo pihala šibka burja.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: