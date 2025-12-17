Rahle padavine bodo do jutri ponehale

Naše kraje je dosegla oslabljena vremenska fronta z atlantskim zrakom. V FJK se pojavljajo rahle padavine. Največ dežja je dopoldne padlo v Julijskih predalpah, kjer so ga namerili nekaj več kot pet litrov na kvadratni meter, nekaj manj ga je bilo drugod. Zgodaj popoldne so se rahle padavine, mestoma v obliki rosenja, nadaljevale, zvečer in ponoči pa bodo postopno ponehale.

Jutri in v petek bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme. Jutri bo ponekod sprva lahko še rahlo rosilo. Marsikje bo zamegljeno, ponekod bo lahko zlasti v nočnih urah nastala megla. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

V soboto se bo na severovzhodu prehodno okrepil anticiklon. V soboto in nedeljo bo v FJK precej sonca z zmerno oblačnostjo. Občasno bo pihala šibka burja.