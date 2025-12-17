Domnevni piroman je bil že znan policiji

Moški, za katerega organi pregona sumijo, da je v Trstu v zadnjih letih požgal več avtomobilov in motornih koles, je bil že znan lokalni policiji. Prijavila ga je bila mlada Tržačanka, in sicer zaradi nadlegovanja oziroma »neželene posebne pozornosti«, ki ji jo je namenjal. V dogovoru z javno tožilko Ilario Iozzi so ga zato že dlje časa nadzirali.

Tako je danes sporočila lokalna policija, ki je 35-letnega Tržačana aretirala v noči na ponedeljek, medtem ko je podtaknil požar nekaterim vozilom v Naselju sv. Sergija. Osumljen je tudi drugih sežigov vozil, ki so se na Tržaškem zvrstili vsaj od leta 2023 dalje.

Danes je moški stopil pred sodnika, ki je določil, da bo na sojenje počakal v hišnem priporu. Nositi bo moral elektronsko zapestnico, ki bo nadzirala njegove premike.