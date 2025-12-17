Brez telefona in potnega lista ne morejo zaprositi za politični azil

Na kvesturo se odpravijo petkrat, šestkrat. Vsakič jih zavrnejo in jim ukažejo, naj se vrnejo drugič. Če nimajo telefona, jih pošljejo proč, enako velja za dokumente. To je le nekaj izmed nepravilnosti, ki jih razkriva poročilo nevladnih organizacij v zvezi s težavami pri obravnavi prosilcev za azil na tržaški kvesturi.

»Priča smo sistematičnemu kršenju človekovih pravic,« je dopoldne v tržaškem Novinarskem krožku opozoril Gianfranco Schiavone, predsednik Italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS, ki se je pod obširno poročilo podpisal z nevladnimi organizacijami International Rescue Committee (IRC), No Name Kitchen, Linea d’ombra, Valdeško diakonijo in Društvom za civilne pravice prostitutk CDCP.

Skoraj eno leto so prostovoljci in humanitarni delavci zbirali pričevanja o nepravilnostih. Pred kvesturo, na Trgu Libertà, v dnevnem centru skupnosti San Martino al Campo, med zapuščenimi skladišči Starega pristanišča; opravili so skoraj 1400 intervjujev s prav tolikimi prosilci za azil.

Vsem je bila skupna ena velika težava: hude zamude pri postopkih za pridobitev mednarodne zaščite. »Zakon je jasen: prošnjo za politični azil bi bilo treba obravnavati v treh delovnih dneh in osebo napotiti v sprejemni center,« je opozoril Schiavone. V resnici v Trstu begunci na začetek postopka in mesto v sprejemnem centru čakajo vsaj tri tedne, v številnih primerih so dva meseca vsak dan policiste pred kvesturo moledovali, naj jim pomagajo. Po podatkih poročila pa prihaja že pred kvesturo do hudih nepravilnosti in diskriminacij. Policisti naj bi se samovoljno odločali, koga spustiti v urade, brez logike in kakršnekoli čakalne vrste. Še več, ljudi brez potnega lista naj bi zavrnili in jim preprečili sprožitev postopka za priznanje političnega azila. »Postopek za azil morajo pristojni sprožiti ne glede na to, ali ima oseba dokumente. Velikokrat slednje namreč izgubi po poti,« je opozoril Schiavone.