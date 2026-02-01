VREME
Nedelja, 01 februar 2026
Nedelja, 1. februarja 2026

1. feb. 2026
    Nedelja, 1. februarja 2026
V osrednjem Sredozemlju se poglablja ciklon, ki se pomika proti vzhodu. Proti Alpam in Balkanu se iz severne Evrope širi anticiklon. Nad naše kraje od vzhoda doteka nekoliko hladnejši in pri tleh še vedno vlažen zrak.

Prevladovala bo zmerna oblačnost, v hribovitem svetu bo več spremenljivosti. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, na Tržaškem okrepljena.

Na Primorskem bo sončno, šibka burja se bo prehodno nekoliko okrepila. V notranjosti Slovenije bo oblačno, ponekod na vzhodu bodo možne rahle padavine.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

