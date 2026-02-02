Izročili pištole, puške in avtomatske puške, pa tudi bombe in mine

Policija je od 13. decembra do sobote po dopolnitvi zakona o orožju po začasnih podatkih prevzela 206 pištol, 77 različnih vrst pušk in 28 avtomatskih pušk, ki so vojaško orožje. Ob tem je prevzela 108 bomb ali min in 30.679 nabojev, so navedli. Dopolnitev zakona je v tem času omogočala predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic.

Posamezne kose orožja že kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo glede njihovega statusa, tako da se bodo te številke v naslednjih dneh še nekoliko spreminjale, so zapisali v odgovoru za STA.

Prevzemanje nezakonitega orožja in streliva od 13. decembra, ko je začela veljati dopolnitev zakona o orožju, do 31. januarja, ko se je iztekel rok za predajo tega orožja in streliva brez pravnih posledic, bodo podrobneje predstavili v sredo. Po preteku t. i. abolicije bo policija v primeru, ko bo posameznik želel izročiti orožje ali strelivo po določbah zakona o orožju, ukrepala enako kot pred uveljavitvijo spremembe zakona.