Športel o sodelovanju med Zarjo in Vesno

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Vesna Roberta Vidonija, predsednika AŠD Zarja Roberta Kalca in odbornico bazovskega društva Jana Ban. Govora je bilo o sodelovanju med kluboma na mladinski ravni v nogometu. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele visok poraz nogometašev Krasa Repen v elitni ligi ter zanesljivo zmago nogometašev združene ekipe Zarja Vesna v konkurenci U14, kamere deželnega sedeža Rai pa zamejsko smučarsko prvenstvo za 43. Pokal ZSŠDI in derbi ženske odbojkarske D-lige med Zaletom in Sočo. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval mladi nogometaš združene ekipe Zarja Vesna Gregor Oberdan.

