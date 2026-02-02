Trst bo preplavila pustna Bavisela

Po uspehu božične Bavisele bo v nedeljo v Trstu na sporedu še pustna Bavisela. Živobarvni tek bo imel približno štiri kilometre dolgo traso po tržaškem mestnem jedru. S pokroviteljstvom Občine Trst ga prirejata združenji Trieste Atletica in APS Miramar. To bo zadnja tovrstna prireditev pred majsko pomladansko Baviselo, poudarjajo organizatorji. Kot običajno pa bo imel dogodek tudi dobrodelno plat. Ob vsakem vpisu bodo namreč organizatorji namenili en evro tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo.

Tekači bodo štartno linijo na Velikem trgu prekoračili ob 10. uri. Pred tem bosta navzoče pozdravila kraljica in kralj tržaškega pusta, Gabriella Zorzenoni ter Alessandro Tramarin. Trasa je primerna za vse, poudarjajo organizatorji, tudi za hitre sprehajalce in družine. Potekala bo po mestnem nabrežju, Terezijanski četrti in Drevoredu 20. septembra, na pol poti bo v nakupovalnem središču Il Giulia na voljo okrepčevališče. Na cilju bodo tekače pričakali odbornik za kulturo Občine Trst Giorgio Rossi, bobnarji Bande Berimbau, bend Ritmocentro in seveda pustarji. Organizatorji vabijo udeležence teka, da se našemijo.