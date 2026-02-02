Jeffrey Epstein je pred 15 leti hotel kupiti Devinski grad

»Te zanima grad s privatno plažo med Trstom in Benetkami?« Sporočilo, ki se začne s tem stavkom, bi lahko skrivalo karkoli. Vsakdo bi v sanjskem svetu bival v gradu z zasebno plažo. Za javnost pa je verjetno zanimivo, da gre za Devinski grad. Pred petnajstimi leti ga je hotel kupiti pokojni finančni mogotec in obsojeni spolni zločinec Jeffrey Epstein.

Epstein si je sam vzel življenje v zaporu poleti leta 2019. V letih so se razvile teorije zarote o njegovi smrti, češ da naj bi ga kdo umoril. Kakorkoli, pred nedavnim je ameriški kongres sprejel zakon, ki je Trumpovo vlado obvezal k objavi velikega dela Epsteinovih kartotek. Dokumenti so že nekaj dni - z nekaj zakritimi imeni - dosegljivi na spletni strani ministrstva za pravosodje ZDA. V njih smo našli tudi kopico dokumentov, ki zadeva naše kraje. Norveški diplomat Terje Rød-Larsen - sicer eden od arhitektov Oslovskega sporazuma med Palestino in Izraelom - je svojemu prijatelju Epsteinu kot posrednik ponujal Devinski grad.

Prvo elektronsko sporočilo sega v oktober leta 2010. Larsen je Epsteinu ponudil grad grofov Thurn und Taxis. »Grof išče potencialne kupce, prodajna cena znaša približno 20 milijonov evrov. Grof potrebuje denar, ceno bi lahko zelo znižali,« je zapisal. Epstein mu je takoj odgovoril, da ga grad zelo zanima, in sicer z eno samo besedo: »Vedno.«